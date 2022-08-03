Хочешь или нет? (фильм, 2014) смотреть онлайн
«Хочешь или нет?» (2014) – это пикантная французская комедия с неувядающей Софи Марсо и харизматичным Патриком Брюэлем в главных ролях, которую можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
Сексоголик Ламбер пытается выпутаться из плена своей зависимости. Он посещает группу поддержки, где общается с товарищами по несчастью, сидит на голодном пайке воздержания и даже решает сменить профессию, став консультантом для семейных пар. Новоиспеченному психотерапевту нужен секретарь, и на эту должность Ламбер берет очаровательную Жюдит, страдающую той же проблемой, что и он. Общаясь с шефом, эротоманка понимает, что впервые за долгое время по-настоящему влюбилась, и пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнить начальника. Между Ламбером и Жюдит завязывается увлекательная любовная игра, исход которой вы узнаете, если будете фильм «Хочешь или нет?» (2014) смотреть онлайн в HD качестве.
- ТМРежиссёр
Тони
Маршалл
- Актриса
Софи
Марсо
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- АВАктёр
Андре
Вильм
- СВАктриса
Сильви
Вартан
- ФМАктёр
Франсуа
Морель
- ФЛАктёр
Филипп
Леллуш
- Актёр
Жан-Пьер
Марьель
- ПБАктёр
Патрик
Брауде
- КПАктриса
Клод
Перрон
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- ТМСценарист
Тони
Маршалл
- НМСценарист
Николя
Мерсье
- ТМПродюсер
Тони
Маршалл
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КЖХудожница
Катрин
Жаррье-Приё
- ЖКМонтажёр
Жак
Комет
- ПРОператор
Паскаль
Ридао
- КШКомпозитор
Кристоф
Шассоль
- ФККомпозитор
Филипп
Коэн-Солал
- ЛДКомпозитор
Лоик
Дюри
- КМКомпозитор
Кристоф
Минк