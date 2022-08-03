Хочешь или нет? (фильм, 2014) смотреть онлайн

«Хочешь или нет?» (2014) – это пикантная французская комедия с неувядающей Софи Марсо и харизматичным Патриком Брюэлем в главных ролях, которую можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



Сексоголик Ламбер пытается выпутаться из плена своей зависимости. Он посещает группу поддержки, где общается с товарищами по несчастью, сидит на голодном пайке воздержания и даже решает сменить профессию, став консультантом для семейных пар. Новоиспеченному психотерапевту нужен секретарь, и на эту должность Ламбер берет очаровательную Жюдит, страдающую той же проблемой, что и он. Общаясь с шефом, эротоманка понимает, что впервые за долгое время по-настоящему влюбилась, и пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнить начальника. Между Ламбером и Жюдит завязывается увлекательная любовная игра, исход которой вы узнаете, если будете фильм «Хочешь или нет?» (2014) смотреть онлайн в HD качестве.

