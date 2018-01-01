Wink
Фильмы
Хитрый и опасный
Актёры и съёмочная группа фильма «Хитрый и опасный»

Режиссёры

Зак Форсман

Zak Forsman
Режиссёр

Актёры

Джон Т. Вудс

John T. Woods
Актёр
Ана Паула Реддинг

Paulie Rojas
Актриса
Росс Маркванд

Ross Marquand
Актёр
Джадд Нельсон

Judd Nelson
Актёр
Эрнест Курчио

Ernest Curcio
Актёр
Дасти Сорг

Dusty Sorg
Актёр
Луис Робледо

Luis Robledo
Актёр
Ивет Корвеа

Ivet Corvea
Актриса
Марсио Каталано

Marcio Catalano
Актёр
Эмануэл Борриа

Emanuel Borria
Актёр
Сара Форет

Sarah Foret
Актриса
Марисильда Гарсиа

Marisilda Garcia
Актриса
Ана Мария Лагаска

Ana Maria Lagasca
Актриса
Мэтью Сандовал

Mathew Sandoval
Актёр
Дэвид Файн

David Fine
Актёр
Дэвид Энтони Эрнандез

David Anthony Hernandez
Актёр
Хит Сентаццо

Heath Centazzo
Актёр
Майк Альтман

Mike Altmann
Актёр
Вирджиния Оксфорд

Virginia Oxford
Актриса
Мэгали Видмер

Magali Widmer
Актриса
Мелоди Мелендес

Melody Melendez
Актриса
Дж. Эрик Риз

Erik Reese
Актёр
Сэм Крюгер

Sam Krueger
Актёр

Сценаристы

Зак Форсман

Zak Forsman
Сценарист
Джули Кек

Julie Keck
Сценарист

Продюсеры

Майк Альтман

Mike Altmann
Продюсер

Монтажёры

Джэми Кобб

Jamie Cobb
Монтажёр

Операторы

Зак Форсман

Zak Forsman
Оператор
Сэм Крюгер

Sam Krueger
Оператор