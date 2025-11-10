Фильм Хитровка. Знак четырех
2023, Хитровка. Знак четырех
Комедия, Детектив18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актриса
Анфиса
Черных
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Александр
Олешко
- ЕПСценарист
Елена
Подрез
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ЕКСценарист
Екатерина
Кочеткова
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ГШПродюсер
Галина
Шадур
- Продюсер
Карен
Шахназаров
- СФХудожник
Сергей
Февралев
- ТМХудожница
Татьяна
Мелькомова
- Художник
Владимир
Никифоров
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко