О фильме
Молодой повеса Марк, соблазнивший жену американского гангстера МакКина, приговорён им к смерти. Марку чудом удается бежать и скрыться в приюте для бездомных, где он и знакомится с Барбарой - вдовой, живущей в роскошном особняке вместе с двоюродной сестрой. Она забирает Марка к себе, предлагает ему стать ее личным шофером. Однако ее забота вызвана вовсе не душевной добротой...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РКРежиссёр
Рене
Клеман
- Актриса
Джейн
Фонда
- Актёр
Ален
Делон
- ЛОАктриса
Лола
Олбрайт
- КШАктёр
Карл
Штюдер
- СБАктёр
Соррел
Бук
- АУАктёр
Андре
Умански
- АХАктёр
Артур
Ховард
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- АПАктриса
Аннет
Пуавр
- БААктриса
Беретт
Аркая
- ММАктёр
Марк
Мацца
- ЖБАктёр
Жак
Безар
- ЖОАктёр
Жан-Пьерр
Оноре
- ЖДАктёр
Жорж
Дукен
- ДНАктёр
Дель
Негро
- РКСценарист
Рене
Клеман
- ПЖСценарист
Паскаль
Жарден
- ЧУСценарист
Чарльз
Уильямс
- ЖБПродюсер
Жак
Бар
- АДОператор
Анри
Декаэ
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин