Хищники
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Хищники

Фильм Хищники

1964, Les félins
Триллер, Драма18+
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О фильме

Молодой повеса Марк, соблазнивший жену американского гангстера МакКина, приговорён им к смерти. Марку чудом удается бежать и скрыться в приюте для бездомных, где он и знакомится с Барбарой - вдовой, живущей в роскошном особняке вместе с двоюродной сестрой. Она забирает Марка к себе, предлагает ему стать ее личным шофером. Однако ее забота вызвана вовсе не душевной добротой...

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хищники»