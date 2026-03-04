Хищник: Темные века (фильм, 2015) смотреть онлайн

Хищник: Темные века
Хищник: Темные века

Хищник: Темные века

2015, Predator: Dark Ages
Ужасы, Фантастика18+

О фильме

Группа рыцарей-тамплиеров, вернувшихся из восточных земель в Англию, поручают новое задание. Найти зверя, который убивает местных жителей.В помощь им дают врага-сарацина, который уже встречался с этим дьяволом.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

