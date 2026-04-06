Хищник. Спуск в преисподнюю
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Хищник. Спуск в преисподнюю

Фильм Хищник. Спуск в преисподнюю

2025, Bone Keeper
Ужасы, Фантастика18+
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О фильме

1976 год. Исследующий пещерную систему молодой ученый Джеймс Уилер бесследно исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь пленку с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро молодых людей решают посетить таинственную пещеру, чтобы опровергнуть слухи местных жителей о подлинности записи и заодно снять убойный контент для собственных социальных сетей. По легенде местных, нечто, охраняющее свою территорию, затаскивает в глубокие недра пещеры любого, кто посмеет потревожить его покой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хищник. Спуск в преисподнюю»