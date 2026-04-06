Фильм Хищник. Спуск в преисподнюю
2025, Bone Keeper
Ужасы, Фантастика18+
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О фильме
1976 год. Исследующий пещерную систему молодой ученый Джеймс Уилер бесследно исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь пленку с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро молодых людей решают посетить таинственную пещеру, чтобы опровергнуть слухи местных жителей о подлинности записи и заодно снять убойный контент для собственных социальных сетей. По легенде местных, нечто, охраняющее свою территорию, затаскивает в глубокие недра пещеры любого, кто посмеет потревожить его покой.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ХДРежиссёр
Ховард
Дж. Форд
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- СААктриса
Сара
Александра Маркс
- ТХАктриса
Тиффани
Хэннем-Дэниелс
- СЭАктриса
София
Элени
- ДРАктёр
Дэнни
Рахим
- ТУАктёр
Тайлер
Уинчкомб
- СТАктриса
Сара
Т. Коэн
- АДАктриса
Анджела
Диксон
- ФФАктёр
Феликс
Форд
- ПГАктриса
Пэт
Гаррет
- УЭАктёр
Уэйн
Энтони Гордон
- ПЛАктёр
Прайс
Линдси
- СРАктриса
Софи
Ранкин
- ГСАктёр
Гленн
Сэлведж
- РШАктёр
Рассел
Шоу
- ХДСценарист
Ховард
Дж. Форд
- ХДПродюсер
Ховард
Дж. Форд
- ДЭКомпозитор
Дэвид
Энгеллау