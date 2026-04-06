1976 год. Исследующий пещерную систему молодой ученый Джеймс Уилер бесследно исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь пленку с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро молодых людей решают посетить таинственную пещеру, чтобы опровергнуть слухи местных жителей о подлинности записи и заодно снять убойный контент для собственных социальных сетей. По легенде местных, нечто, охраняющее свою территорию, затаскивает в глубокие недра пещеры любого, кто посмеет потревожить его покой.

