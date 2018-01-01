Хиросима
Хиросима

Фильм Хиросима

1953, Hiroshima
Драма, Военный18+
О фильме

История атомной бомбардировки Хиросимы и ее последствий, показанная через мирных жителей — взрослых и детей.

Страна
Япония
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Хиросима»