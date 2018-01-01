Фильм Хиросима

О фильме
История атомной бомбардировки Хиросимы и ее последствий, показанная через мирных жителей — взрослых и детей.
СтранаЯпония
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- ХСРежиссёр
Хидэо
Сэкигава
- ИЯАктриса
Исудзу
Ямада
- ХТАктриса
Харуэ
Тонэ
- ХКАктриса
Хатаэ
Киси
- ЯХАктёр
Ясуми
Хара
- ЁКАктёр
Ёси
Като
- СКАктриса
Сидзуэ
Каварадзаки
- ЮЦАктриса
Юмэдзи
Цукиока
- МЦАктёр
Масая
Цукида
- ЭОАктёр
Эидзи
Окада
- ТКАктёр
Такаси
Канда
- ЯЯСценарист
Ясутаро
Яги
- ТИПродюсер
Такэро
Ито
- ТКПродюсер
Такэо
Кикути
- СКХудожник
Сентаро
Кино
- ХХХудожница
Хидэтэцу
Хиракава
- ДЭХудожница
Дзюндзи
Эгути
- АКМонтажёр
Акикадзу
Коно
- АИКомпозитор
Акира
Ификубэ