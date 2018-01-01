Wink
Хэллоуин. Ночной Кошмар
Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин. Ночной Кошмар»

Режиссёры

Брэндон Кристенсен

Режиссёр

Актёры

Саванна Миллер

АктрисаHaddie
Мэтти Финочио

АктёрButch
Саммер Х. Хауэлл

АктрисаEmily
Райан Роббинс

АктёрSheriff Rod
Джессика Клемент

АктрисаDeena

Сценаристы

Брэндон Кристенсен

Сценарист

Продюсеры

Джастин А. Мартелл

Продюсер
Майкл Питерсон

Продюсер

Композиторы

Мишель Осис

Композитор