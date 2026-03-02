Хеллбой: Проклятие Горбуна (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Hellboy: The Crooked Man
Ужасы, Боевик18+
О фильме
Агент Хеллбой вместе снапарницей изБюро расследований паранормальной деятельности оказываются вглухой деревушке. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей—заключая кровавые контракты слюдьми, онсобирает ихдуши иподчиняет своей воле.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- АРАктриса
Аделин
Рудольф
- ЛМАктриса
Леа
Макнамара
- СБАктриса
Сюзэнн
Бертиш
- ДМАктёр
Джозеф
Марселл
- АТАктёр
Антон
Трендафилов
- Актёр
Джонатан
Юнгер
- НКАктёр
Нэйтан
Купер
- СААктриса
Светлана
Атанасова
- КГСценарист
Кристофер
Голден
- БТСценарист
Брайан
Тейлор
- ММСценарист
Майк
Миньола
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- Продюсер
Джонатан
Юнгер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- РДМонтажёр
Райан
Денмарк