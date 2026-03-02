Хеллбой: Проклятие Горбуна
Хеллбой: Проклятие Горбуна (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Hellboy: The Crooked Man
Ужасы, Боевик18+

О фильме

Агент Хеллбой вместе снапарницей изБюро расследований паранормальной деятельности оказываются вглухой деревушке. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей—заключая кровавые контракты слюдьми, онсобирает ихдуши иподчиняет своей воле.

Страна
США, Великобритания, Германия, Болгария
Жанр
Ужасы, Боевик, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»