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Харви Бикс. Бултых!|Плевательное дерево

Харви Бикс. Бултых!|Плевательное дерево (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Harvey Beaks
Мультфильм, Приключения22 мин6+

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О фильме

История невероятной дружбы Харви, Фи и Фу. И если сам Харви никогда не нарушает правил, то его приятели, наоборот, никаких правил не признают. Действие разворачивается в магическом лесу, где и происходят веселые приключения милой птички Харви и двух его лучших друзей.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Харви Бикс. Бултых!|Плевательное дерево»