Актёры и съёмочная группа фильма «Хаос»

Режиссёры

Андрее Пеллетье

Andrée Pelletier
Режиссёр

Актёры

Майкл Люк

Michael Luke
АктёрVed
Генри Черни

Henry Czerny
АктёрLawson Hughes
Николь Стоффман

Nicole Stoffman
АктрисаRobin
Эндрю Янгхасбенд

Andrew Younghusband
АктёрBrogan
Марк Критч

Mark Critch
АктёрRadd
Рон Хайнс

Ron Hynes
АктёрColonel Bob
Себастьян Спенс

Sebastian Spence
АктёрDuke
Мишель Джексон

Michelle Jackson
АктрисаThe Rivet Eaters
Бэрри Ньюхук

Barry Newhook
АктёрThe Rivet Eaters
Дэррин Форвард

Darrin Forward
АктёрThe Rivet Eaters
Жослин Томас

Jocelyn Thomas
АктрисаThe Rivet Eaters
Эшли Биллар

Ashley Billard
АктёрThief
Джон Уэйлен

Jon Whalen
АктёрCop
Рут Лоуренс

Ruth Lawrence
АктрисаCounsellor
Джанет Эдмондс

Janet Edmonds
АктрисаGuard
Лаура Хаус

Laura House
АктрисаBaby
Гэбриел Уильямс

Gabriel Williams
АктёрVeds
Моника Уолш

Monica Walsh
АктрисаVeds
Лесли Бодди

Leslie Boddie
АктёрVeds
Карлос Винс

Carlos Vinc
АктёрVeds
Джейн Мэнсон

Jane Manson
АктрисаTrainee
Лиз Пиккард

Liz Pickard
Актриса
Джон Райан

John Ryan
АктёрSam

Сценаристы

Т. Хатте

T.H. Hatte
Сценарист

Продюсеры

Розмари Хаус

Rosemary House
Продюсер

Монтажёры

Хелен Джирард

Hélène Girard
Монтажёр

Операторы

Майкл Джонс

Michael Jones
Оператор

Композиторы

Сэнди Моррис

Sandy Morris
Композитор