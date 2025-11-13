Хаос (фильм, 1994) смотреть онлайн

2010 год. В беспорядке царящего хаоса и предстоящей войны, молодые люди одержимы единственным стремлением — узнать о тайне своего прошлого.



Проникая все глубже в тайны прошлого, они знакомятся с повстанцами, стремящимися вырваться из-под власти жестоких наставников...

