Хаос (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Anchor Zone
Фантастика18+
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О фильме
2010 год. В беспорядке царящего хаоса и предстоящей войны, молодые люди одержимы единственным стремлением — узнать о тайне своего прошлого.
Проникая все глубже в тайны прошлого, они знакомятся с повстанцами, стремящимися вырваться из-под власти жестоких наставников...
СтранаКанада
ЖанрФантастика
Рейтинг
4.1 IMDb
- АПРежиссёр
Андрее
Пеллетье
- МЛАктёр
Майкл
Люк
- Актёр
Генри
Черни
- НСАктриса
Николь
Стоффман
- ЭЯАктёр
Эндрю
Янгхасбенд
- МКАктёр
Марк
Критч
- РХАктёр
Рон
Хайнс
- ССАктёр
Себастьян
Спенс
- МДАктриса
Мишель
Джексон
- БНАктёр
Бэрри
Ньюхук
- ДФАктёр
Дэррин
Форвард
- ЖТАктриса
Жослин
Томас
- ЭБАктёр
Эшли
Биллар
- ДУАктёр
Джон
Уэйлен
- РЛАктриса
Рут
Лоуренс
- ДЭАктриса
Джанет
Эдмондс
- ЛХАктриса
Лаура
Хаус
- ГУАктёр
Гэбриел
Уильямс
- МУАктриса
Моника
Уолш
- ЛБАктёр
Лесли
Бодди
- КВАктёр
Карлос
Винс
- ДМАктриса
Джейн
Мэнсон
- ЛПАктриса
Лиз
Пиккард
- ДРАктёр
Джон
Райан
- ТХСценарист
Т.
Хатте
- РХПродюсер
Розмари
Хаус
- ХДМонтажёр
Хелен
Джирард
- МДОператор
Майкл
Джонс
- СМКомпозитор
Сэнди
Моррис