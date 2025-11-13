Хаос
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Хаос (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Anchor Zone
Фантастика18+

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О фильме

2010 год. В беспорядке царящего хаоса и предстоящей войны, молодые люди одержимы единственным стремлением — узнать о тайне своего прошлого.

Проникая все глубже в тайны прошлого, они знакомятся с повстанцами, стремящимися вырваться из-под власти жестоких наставников...

Страна
Канада
Жанр
Фантастика

Рейтинг

4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хаос»