Ханна. Совершенное оружие (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Hanna
Боевики111 мин12+
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Сюжет
Хрупкая на первый взгляд Ханна — идеальный солдат. Тайна ее рождения ревностно охраняется американским правительством. Ее миссия — отомстить бывшим работодателям отца, некогда секретного агента. Спецслужбы всего мира выходят на след девочки-убийцы. Охота начинается…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джо
Райт
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Том
Холландер
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актриса
Джессика
Барден
- МВАктёр
Мартин
Вуттке
- АМАктёр
Альдо
Маланд
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ДФСценарист
Дэвид
Фарр
- СЛСцен�арист
Сет
Локхед
- МАПродюсер
Марти
Адельштейн
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- СНПродюсер
Скотт
Немес
- ВЛАктриса дубляжа
Вероника
Лысакова
- Актриса дубляжа
Виктория
Тарасова
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чебакова
- СХХудожница
Сара
Хортон
- ЛБХудожница
Лусия
Батес
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- АХОператор
Альвин
Х. Кюхлер
- ТРКомпозитор
Том
Роулэндс
- ЭСКомпозитор
Эд
Саймонс