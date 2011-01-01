Ханна. Совершенное оружие (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Хрупкая на первый взгляд Ханна — идеальный солдат. Тайна ее рождения ревностно охраняется американским правительством. Ее миссия — отомстить бывшим работодателям отца, некогда секретного агента. Спецслужбы всего мира выходят на след девочки-убийцы. Охота начинается…



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