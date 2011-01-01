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Ханна. Совершенное оружие

Ханна. Совершенное оружие (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Hanna
Боевики111 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Хрупкая на первый взгляд Ханна — идеальный солдат. Тайна ее рождения ревностно охраняется американским правительством. Ее миссия — отомстить бывшим работодателям отца, некогда секретного агента. Спецслужбы всего мира выходят на след девочки-убийцы. Охота начинается…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ханна. Совершенное оружие»

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