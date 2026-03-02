Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» (фильм, 2025) смотреть онлайн

Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»
Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»

2025, Hamnet
Драма125 мин18+

О фильме

После смерти сына Хамнета Агнес остаётся вСтратфорде сдетьми, аУильям Шекспир возвращается вЛондон, чтобы написать пьесу, которая станет одним изего величайших творений.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»»