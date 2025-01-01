Хаммер тайм: История одной империи (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Хаммер тайм: История одной империи» — фильм 2025 года, который рассказывает о стремительном взлете и болезненном падении рэпера MC Hammer, а также о незаслуженно обойденной вниманием команде, которая сделала его мегазвездой.



Музыкальная документалка повествует о золотой эре карьеры MC Hammer, сравнивая его в том числе с Майклом Джексоном в 90-х, но в мире рэп-музыки. В фильме представлены интервью с такими ключевыми фигурами жанра, как мультиинструменталист Фелтон Пилат, калифорнийский рэпер E-40, продюсер Джеймс Эрли, он же Jae-E, и обладатель «Грэмми» за лучшую R&B-песню Томас Макэлрой.



Если хотите погрузиться в истоки современного рэпа, смотрите документальную ленту «Хаммер тайм: История одной империи». Фильм 2025 года расскажет о крутых коллаборациях, которые оказали влияние на жанр, и раскроет секреты создания хита U Can’t Touch This.



