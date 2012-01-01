Кэти Перри: Частичка меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Кэти Перри — наглядный пример того, что, оставаясь самим собой, можно стать кем угодно! Приглядитесь повнимательней, и узнайте, как самая обычная девушка из Калифорнии, умевшая мечтать, стала одной из самых ярких мировых звезд. Это твоя возможность осуществить вместе с Кэти Перри мечту!



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