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Кэти Перри: Частичка меня

Кэти Перри: Частичка меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Katy Perry: Part of Me
Документальные, Концерты89 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Кэти Перри — наглядный пример того, что, оставаясь самим собой, можно стать кем угодно! Приглядитесь повнимательней, и узнайте, как самая обычная девушка из Калифорнии, умевшая мечтать, стала одной из самых ярких мировых звезд. Это твоя возможность осуществить вместе с Кэти Перри мечту!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Концерты, Документальные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кэти Перри: Частичка меня»

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