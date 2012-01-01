Кэти Перри: Частичка меня (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Katy Perry: Part of Me
Документальные, Концерты89 мин12+
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Сюжет
Кэти Перри — наглядный пример того, что, оставаясь самим собой, можно стать кем угодно! Приглядитесь повнимательней, и узнайте, как самая обычная девушка из Калифорнии, умевшая мечтать, стала одной из самых ярких мировых звезд. Это твоя возможность осуществить вместе с Кэти Перри мечту!
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКонцерты, Документальные
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэн
Катфорт
- ДЛРежиссёр
Джейн
Липшиц
- КПАктриса
Кэти
Перри
- АМАктёр
Адам
Марселло
- КХАктёр
Кэйси
Хупер
- ПМАктёр
Патрик
Матера
- МХАктёр
Макс
Харт
- ДМАктёр
Джошуа
Моро
- ЛЭАктриса
Лорен
Эллисон Болл
- ТЛАктриса
Таша
Лэйтон
- ЛААктриса
Леа
Адлер
- ЛБАктёр
Локхарт
Браунли
- БКПродюсер
Брэдфорд
Кобб
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- СДПродюсер
Стивен
Дженсен
- ДВХудожник
Джонни
Вуджек
- БДМонтажёр
Брайан
Дэвид Лазарте
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури