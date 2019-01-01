Кенни Гарретт (фильм, 2019) смотреть онлайн

Джаз: Кенни Гарретт на фестивале Jazz à La Villette 2019. На фестивале Jazz à La Villette, совместно организованном La Villette и Парижской филармонией, каждое лето звучат лучшие джазовые произведения. В этом сезоне 2019 года Кенни Гарретт со своим квинтетом представит новый репертуар, который поклонники с нетерпением ждали с момента выхода альбома Do Your Dance в 2016 году. Этот истинный шоумен обнажается на сцене и посредством звука и движений заряжает слушателей музыкальной энергией.



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