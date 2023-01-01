Фильм Каждый мечтает о собаке
2023, Каждый мечтает о собаке
Драма, Семейный6+
О фильме
Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ОБРежиссёр
Ольга
Беляева
- Актриса
Вера
Островская
- Актёр
Борис
Дейков
- МФАктёр
Макар
Фомин
- ВВАктриса
Вероника
Васильева
- ДХАктёр
Данила
Харенко
- ЕМАктриса
Елизавета
Медведева
- Актёр
Иван
Колесников
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Константин
Крюков
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Тамара
Акулова
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- АЕАктёр
Александр
Ефимов
- Актёр
Михаил
Коновалов
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ВШАктёр
Вячеслав
Штин
- ФСАктёр
Федор
Самков
- СГАктёр
Семён
Гришин
- НМАктёр
Никита
Мучкаев
- ОБСценарист
Ольга
Беляева
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- БСПродюсер
Беата
Соколова
- Продюсер
Максим
Рогальский
- НШМонтажёр
Наталья
Шмидт
- АГОператор
Артур
Гимпель
- ИККомпозитор
Игорь
Крутой