Каждый мечтает о собаке
Wink
Фильмы
Каждый мечтает о собаке

Фильм Каждый мечтает о собаке

2023, Каждый мечтает о собаке
Драма, Семейный6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Каждый мечтает о собаке»