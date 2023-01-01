Фильм Каждый мечтает о собаке

Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба.

