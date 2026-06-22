Фильм Касса невест

Недалекое будущее, где люди могут перемещаться во времени — правда, только избранные. Лаврика, обаятельного мошенника и альфонса, разоблачили, и он остался без источника дохода. Единственный для героя способ поправить положение — выполнить задание миллиардера Больцмана и отправиться в прошлое за кубком Гименея. Лаврик переносится в Москву 1913 года и начинает охоту за артефактом, который находится в Кассе невест — банке, где копится приданое. Но планы Лаврика стремится разрушить Варя — принципиальная девушка, которая тоже состоит в Кассе и имеет сверхчутье на обманщиков. Лаврик придумывает план, как перехитрить Варю и с ее помощью провернуть аферу.

