Фильм Касса невест
2025, Касса невест
Приключения, Комедия16+
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О фильме
Недалекое будущее, где люди могут перемещаться во времени — правда, только избранные. Лаврика, обаятельного мошенника и альфонса, разоблачили, и он остался без источника дохода. Единственный для героя способ поправить положение — выполнить задание миллиардера Больцмана и отправиться в прошлое за кубком Гименея. Лаврик переносится в Москву 1913 года и начинает охоту за артефактом, который находится в Кассе невест — банке, где копится приданое. Но планы Лаврика стремится разрушить Варя — принципиальная девушка, которая тоже состоит в Кассе и имеет сверхчутье на обманщиков. Лаврик придумывает план, как перехитрить Варю и с ее помощью провернуть аферу.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- РБРежиссёр
Руслан
Бальтцер
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- АБАктриса
Анна
Богомолова
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Снежана
Самохина
- НШАктёр
Никита
Шишкин
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Сергей
Епишев
- НФАктриса
Ника
Фисенко
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ЕМАктриса
Екатерина
Моргунова
- Актёр
Борис
Смолкин
- АГСценарист
Алла
Гусева
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- ИБСценарист
Игорь
Багатурия
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- Продюсер
Александр
Бондарев
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рогов
- ДППродюсер
Дмитрий
Пристансков
- КСХудожник
Кирилл
Стрельцов
- АКОператор
Арсений
Кан