Каскадеры (фильм, 2024) смотреть онлайн

Вернувшись в профессию после долго перерыва, экранный дублер популярного киноактера выясняет, что тот бесследно пропал. Он пускается на поиски звезды, чтобы вернуть расположение возлюбленной-режиссера. Романтический экшен «Каскадеры» — фильм о магии кино с Райаном Гослингом и Эмили Блант от режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2».



Дублируя голливудскую суперзвезду Тома Райдера, каскадер Кольт Сиверс повреждает позвоночник во время особо тяжелого трюка. Кольт винит в несчастном случае себя и решает завязать с профессией, бросив и кино, и девушку Джейн, работающую на площадке оператором. Спустя некоторое время Кольту предлагают вновь дублировать Райдера, на этот раз на съемках режиссеркого дебюта Джейн, амбициозной космооперы «Металлический шторм». Прибыв на площадку, Кольт узнает, что Джейн до сих пор не простила его за разрыв отношений и понятия не имела, что он будет на съемках. Впрочем, у студии есть проблемы посерьезнее: Том Райдер пропал, связавшись с опасными людьми из криминального мира. Продюсер Гэйл Мейр считает, что у Кольта больше всего шансов найти актера — иначе съемки фильма окажутся под угрозой.



На что Кольт Сиверс будет готов пойти, чтобы вернуть любовь Джейн и закончить ее дебютное кино, расскажет экшен-ромком «Каскадеры» (2024), смотреть который советуем всем поклонникам экшен-комедий и Райана Гослинга.

