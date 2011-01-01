Kasabian - Live at the O2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Это первая самостоятельная запись концерта Kasabian, снятого в высоком разрешении на знаменитом стадионе «Арена О2» в Лондоне 15 декабря 2011 года. Шоу состоялось после выхода самого популярного альбома группы Velociraptor!, и в сет-лист вошли как песни из этого альбома, так и культовые хиты и произведения классического репертуара из разных периодов творчества группы. Концерт стал частью концертного тура, билеты на который были распроданы до его начала. Тур включал в себя концерты в Великобритании и Ирландии и состоялся в конце прошлого года. За последние годы Kasabian были удостоены многочисленных наград, таких как «Лучшая концертная группа» и «Лучшая группа Великобритании», а этот новый концерт, благодаря своей зрелищности и новаторской постановке, обязателен к просмотру для всех верных фанатов.



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