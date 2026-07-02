Каролина Кэролайн
Wink
Фильмы
Каролина Кэролайн

Каролина Кэролайн (фильм, 2025) смотреть онлайн

7.02025, Carolina Caroline
Триллер, Мелодрама106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кэролайн Дэниелс—девушка, мечтающая сбежать изсвоего небольшого города назападе Техаса,—присоединяется кбеглому мошеннику. Вместе ониотправляются впутешествие, полное страсти ипреступлений, поюго-востоку страны впоисках матери девушки.

Страна
США
Жанр
Криминал, Мелодрама, Триллер
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каролина Кэролайн»