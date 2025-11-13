Карнавал (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Carnivale
Мультфильм18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Четверо детей: Джек, его брат-близнец Эдди, их сестра Зои и друг Энцо, видят, как их мечты становятся реальностью, когда они приезжают в Карнавал — гигантский тематический парк, который полностью заброшен и в котором, как выясняется, водятся привидения.
СтранаИрландия, Франция
ЖанрМультфильм
Рейтинг
5.6 IMDb
- ДТРежиссёр
Дин
Тейлор
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Хью
Лори
- СБАктёр
Стив
Броди
- РХАктёр
Рон
Хэддрик
- СААктёр
Сириль
Арто
- ЖОАктёр
Жорж
Обер
- ЛБАктриса
Лаура
Бланк
- ПБАктёр
Поль
Борн
- ФДАктёр
Фабрис
Джоссо
- ДКАктёр
Джэми
Калер
- ЖКАктёр
Жан-Франсуа
Копф
- МКАктёр
Матиас
Козловски
- ТМАктёр
Тони
Марот
- ОМАктриса
Оливия
Мартин
- ВСАктриса
Валери
Сиклай
- ШУАктёр
Шоун
Уилсон
- ГХСценарист
Грег
Хэддрик
- ДТСценарист
Дин
Тейлор
- РБПродюсер
Расселл
Боланд
- ПДПродюсер
Патрик
Далейден
- ДППродюсер
Джонатан
Пил
- ДШПродюсер
Джерри
Ширрен
- СМКомпозитор
Стефен
МакКеон