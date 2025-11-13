Карнавал (фильм, 1999) смотреть онлайн

Четверо детей: Джек, его брат-близнец Эдди, их сестра Зои и друг Энцо, видят, как их мечты становятся реальностью, когда они приезжают в Карнавал — гигантский тематический парк, который полностью заброшен и в котором, как выясняется, водятся привидения.

