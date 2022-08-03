Карапузы (фильм, 1998) смотреть онлайн

Малыша Томми и его верных друзей — Чакки Финстера, близняшек Фила и Лили ДеВиль ждут невероятные и головокружительные приключения. Все началось с того, что у Томми родился братик Дилан.

Томми он очень не понравился, как, впрочем, и его сорванцам-приятелям. Посовещавшись, компания приняла решение: вернуть крошку Дилана туда, откуда он взялся — в родильное отделение больницы.

