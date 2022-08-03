Карапузы (фильм, 1998) смотреть онлайн
6.21998, The Rugrats Movie
Мультфильм, Комедия76 мин0+
О фильме
Малыша Томми и его верных друзей — Чакки Финстера, близняшек Фила и Лили ДеВиль ждут невероятные и головокружительные приключения. Все началось с того, что у Томми родился братик Дилан.
Томми он очень не понравился, как, впрочем, и его сорванцам-приятелям. Посовещавшись, компания приняла решение: вернуть крошку Дилана туда, откуда он взялся — в родильное отделение больницы.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
