Карапузы
Wink
Детям
Карапузы

Карапузы (фильм, 1998) смотреть онлайн

6.21998, The Rugrats Movie
Мультфильм, Комедия76 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Малыша Томми и его верных друзей — Чакки Финстера, близняшек Фила и Лили ДеВиль ждут невероятные и головокружительные приключения. Все началось с того, что у Томми родился братик Дилан.
Томми он очень не понравился, как, впрочем, и его сорванцам-приятелям. Посовещавшись, компания приняла решение: вернуть крошку Дилана туда, откуда он взялся — в родильное отделение больницы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карапузы»