Капли дождя на раскаленных камнях
Актёры и съёмочная группа фильма «Капли дождя на раскаленных камнях»

Режиссёры

Франсуа Озон

François Ozon
Режиссёр

Актёры

Бернар Жиродо

Bernard Giraudeau
АктёрLéopold
Малик Зиди

Malik Zidi
АктёрFranz
Людивин Санье

Ludivine Sagnier
АктрисаAnna / Franz's ex-fiancée
Анна Левайн

Anna Thomson
АктрисаVéra / Léopold's ex-lover

Сценаристы

Франсуа Озон

François Ozon
Сценарист
Райнер Вернер Фассбиндер

Rainer Werner Fassbinder
Сценарист

Продюсеры

Оливье Дельбоск

Olivier Delbosc
Продюсер
Кристин Гозлан

Christine Gozlan
Продюсер
Кэндзо Хорикоси

Kenzô Horikoshi
Продюсер
Марк Миссонье

Marc Missonnier
Продюсер

Художники

Паскалин Шаванн

Pascaline Chavanne
Художница

Монтажёры

Клодин Буше

Claudine Bouché
Монтажёр