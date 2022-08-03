Капитан Подштанник: Первый эпический фильм (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.12017, Captain Underpants: The First Epic Movie
Мультфильм, Приключения85 мин6+
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О фильме
Парочка близких друзей и одноклассников загипнотизировали зловредного школьного директора. В нем просыпается «альтер эго» — супергерой в одних подштанниках, который всегда готов помочь детишкам.
СтранаСША, Канада, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb