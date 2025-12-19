Фильм «Капитан Марвел 2» 2023 года — не столько эпичный сиквел-сольник одной из самых сильных героинь вселенной Marvel, сколько забавный экшен о трех персонажах, которые не могут даже нормально воспользоваться своими силами — их сразу раскидывает по разным уголкам космоса.



Самую могущественную защитницу галактики каждая попытка выстрелить лучом энергии телепортирует в комнату к восторженной девочке-подростку из Нью-Джерси. В такой нелепой ситуации и оказывается Кэрол Дэнверс. Кино строится на гениальной и смешной идее, связывающей трех героинь в один клубок. Дело в том, что их силы каким-то образом спутались. Кэрол, Моника и Камала начинают мгновенно меняться местами по всей вселенной. Это не суперсила, а настоящая головная боль. Пока они разбираются с этой чехардой, всплывают старые ошибки Кэрол: ее прошлые решения в космосе привели к появлению нового врага — Дар-Бенн, которая хочет исправить свою разрушенную планету, не заботясь о других мирах. Героиням придется не просто подраться, а наладить связь друг с другом, чтобы их случайные «прыжки» стали оружием, а не помехой.



«Капитан Марвел 2» — фильм легкомысленный и в то же время самый человечный в линейке последней фазы Marvel. Его стоит смотреть в том числе ради игры актрис: Иман Веллани в роли Камалы вносит столько энергии и обаяния, что заражает этим всех вокруг, включая серьезную Бри Ларсон.

