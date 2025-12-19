Капитан Марвел 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Капитан Марвел 2» 2023 года — не столько эпичный сиквел-сольник одной из самых сильных героинь вселенной Marvel, сколько забавный экшен о трех персонажах, которые не могут даже нормально воспользоваться своими силами — их сразу раскидывает по разным уголкам космоса.
Самую могущественную защитницу галактики каждая попытка выстрелить лучом энергии телепортирует в комнату к восторженной девочке-подростку из Нью-Джерси. В такой нелепой ситуации и оказывается Кэрол Дэнверс. Кино строится на гениальной и смешной идее, связывающей трех героинь в один клубок. Дело в том, что их силы каким-то образом спутались. Кэрол, Моника и Камала начинают мгновенно меняться местами по всей вселенной. Это не суперсила, а настоящая головная боль. Пока они разбираются с этой чехардой, всплывают старые ошибки Кэрол: ее прошлые решения в космосе привели к появлению нового врага — Дар-Бенн, которая хочет исправить свою разрушенную планету, не заботясь о других мирах. Героиням придется не просто подраться, а наладить связь друг с другом, чтобы их случайные «прыжки» стали оружием, а не помехой.
«Капитан Марвел 2» — фильм легкомысленный и в то же время самый человечный в линейке последней фазы Marvel. Его стоит смотреть в том числе ради игры актрис: Иман Веллани в роли Камалы вносит столько энергии и обаяния, что заражает этим всех вокруг, включая серьезную Бри Ларсон.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- Режиссёр
Ниа
ДаКоста
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актриса
Тейона
Паррис
- ИВАктриса
Иман
Веллани
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ЗЭАктриса
Зави
Эштон
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- ПСАктёр
Пак
Со-джун
- ЗШАктриса
Зенобия
Шрофф
- МКАктёр
Мохан
Капур
- СШАктёр
Саагар
Шайх
- ДЧАктриса
Джессика
Чжоу
- ЛФАктриса
Лейла
Фарзад
- ЭНАктриса
Эмили
Нг
- АПАктёр
Абрахам
Попула
- ДКСценарист
Джин
Колан
- ЗУСценарист
Зеб
Уэллс
- РТСценарист
Рой
Томас
- Сценарист
Ниа
ДаКоста
- ММСценарист
Меган
Макдоннел
- ЭКСценарист
Элисса
Карасик
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- МДПродюсер
Мэттью
Дженкинс
- МЛПродюсер
Мэри
Ливанос
- ДШПродюсер
Джонатан
Шварц
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- КХМонтажёр
Катрин
Хедстрём
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ЛККомпозитор
Лаура
Карпман