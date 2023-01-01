Фильм Кантаты Деммина

Кантаты Деммина
2023, Demminer Gesänge
Документальный18+
Режиссёр Ханс-Юрген Зиберберг решает посвятить себя городскому планированию Деммина, чтобы главная площадь вновь стала полноценным и живым культурным общественным пространством. По мысли постановщика, важное место в нём должна занять и русская культура — в диапазоне от Тарковского до Гергиева.

Страна
Германия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

5.0 IMDb