Актёры и съёмочная группа фильма «Канова»

Режиссёры

Франческо Инверницци

Francesco Invernizzi
Режиссёр

Актёры

Витторио Сгарби

Vittorio Sgarbi
Актёр
Марио Гудерзо

Mario Guderzo
Актёр

Сценаристы

Марчелло Гобби

Marcello Gobbi
Сценарист
Аличе Гамбара

Alice Gambara
Сценарист
Стефано Паоло Джуссани

Stefano Paolo Giussani
Сценарист
Джанлука Дарио Рота

Gianluca Dario Rota
Сценарист

Продюсеры

Франческо Инверницци

Francesco Invernizzi
Продюсер

Монтажёры

Лука Галлуччи

Luca Gallucci
Монтажёр