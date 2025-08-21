Каникулы (фильм, 1983) смотреть онлайн
О фильме
Глава семьи пытается организовать идеальный отдых, но его усилия оборачиваются чередой катастроф. Смотреть «Каникулы» 1983 года понравится поклонникам классических американских комедий и работ создателя «Дня сурка» Харольда Рэмиса.
Семья Грисвольдов отправляется в автомобильное путешествие к тематическому парку. Их путь превращается в серию неудач: поломки машины, встречи с странными родственниками, потери багажа. Они случайно губят собаку, перевозят труп умершей тети и постоянно сбиваются с маршрута. Каждая остановка превращается в новый комичный эпизод, а финальное посещение парка оборачивается эпичным конфликтом и неразберихой.
Фильм «Каникулы» с юмором подтвердит идею о том, что идеальный отдых часто не соответствует ожиданиям. Это добрая комедия, где каждая неудача становится поводом для смеха, а семейные узы проходят проверку на прочность.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- ИКАктриса
Имоджен
Кока
- РКАктёр
Рэнди
Куэйд
- ДКАктёр
Джон
Кэнди
- КБАктриса
Кристи
Бринкли
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- ЭБАктёр
Эдди
Брекен
- ДБАктриса
Дэна
Баррон
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- РГПродюсер
Роберт
Гранд
- МСПродюсер
Мэтти
Симмонс
- ДТХудожник
Джек
Т. Коллис
- ДДХудожник
Джо
Д. Митчелл
- ПДМонтажёр
Пемброук
Дж. Херринг
- РБКомпозитор
Ральф
Бёрнс