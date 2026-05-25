Фильм Канье Уэст: Во имя кого?

В 2018 году Канье Уэст пригласил 18-летнего студента арт-школы Нико Бальестероса, чтобы тот стал своеобразной «тенью» музыканта. За 6 лет Нико отснял более 3000 часов материала о гениальности, хаосе, одиночестве и падении артиста.

