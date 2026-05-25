Канье Уэст: Во имя кого?
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Канье Уэст: Во имя кого?

Фильм Канье Уэст: Во имя кого?

2025, In Whose Name?
Документальный, Биография18+
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О фильме

В 2018 году Канье Уэст пригласил 18-летнего студента арт-школы Нико Бальестероса, чтобы тот стал своеобразной «тенью» музыканта. За 6 лет Нико отснял более 3000 часов материала о гениальности, хаосе, одиночестве и падении артиста.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Канье Уэст: Во имя кого?»