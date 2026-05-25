Фильм Канье Уэст: Во имя кого?
2025, In Whose Name?
Документальный, Биография18+
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О фильме
В 2018 году Канье Уэст пригласил 18-летнего студента арт-школы Нико Бальестероса, чтобы тот стал своеобразной «тенью» музыканта. За 6 лет Нико отснял более 3000 часов материала о гениальности, хаосе, одиночестве и падении артиста.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография, Музыка
КачествоFull HD
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- НБРежиссёр
Нико
Бальестерос
- КУАктёр
Канье
Уэст
- БАктриса
Бейонсе
- МЧАктёр
Майкл
Че
- Ш’Актёр
Шон
’Пи Дидди’ Комбс
- DАктёр
DMX
- ДАктёр
Дрейк
- Актриса
Леди
Гага
- ЛДАктёр
Леброн
Джеймс
- ДЗАктёр
Джей
Зи
- КДАктриса
Крис
Дженнер
- ККАктриса
Ким
Кардашьян
- ДЛАктёр
Дэвид
Леттерман
- ММАктёр
Мэрилин
Мэнсон
- Актёр
Илон
Маск
- Актриса
Рианна
- Актёр
Крис
Рок
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз
- КДАктёр
Касим
Дин
- ДТАктёр
Дональд
Трамп
- ФУАктёр
Фаррелл
Уильямс
- АВАктриса
Анна
Винтур
- ЛЛКомпозитор
Леон
Лейси