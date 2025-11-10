Камера
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Камера (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Camera
Драма, Короткометражка18+

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О фильме

Исповедь старого актера, снятая на камеру Panavision, установленную группой молодых людей у него в квартире.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Короткометражка

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb