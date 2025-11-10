Камера (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Camera
Драма, Короткометражка18+
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О фильме
Исповедь старого актера, снятая на камеру Panavision, установленную группой молодых людей у него в квартире.
СтранаКанада
ЖанрДрама, Короткометражка
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- ЛКАктёр
Лесли
Карлсон
- МДАктёр
Марк
Донато
- ХКАктёр
Харрисон
Кэйн
- ССАктриса
Стефани
Сэмс
- ККАктёр
Кайл
Касс
- КЛАктриса
Кэти
Лаи
- НЛАктриса
Наташа
Ла Форс
- ДМАктёр
Дэниэл
Магдер
- ХРАктриса
Хлоя
Рэндл-Рейс
- КШАктриса
Камиль
Шниффер
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- ДШПродюсер
Джоди
Шапиро
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- ДУПродюсер
Дженнифер
Уайсс
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- Композитор
Говард
Шор