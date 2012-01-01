Калеуче: Зов моря (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Изабель — морской исследователь, работающая в США, серьeзное заболевание которой вынуждает еe покинуть работу. В целях оздоровления она отправляется на остров Чилоэ, и изучая историю своих предков, узнаeт о существовании удивительной легенды про корабль-призрак под названием Калеуче.



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