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Калеуче: Зов моря

Калеуче: Зов моря (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Caleuche: El llamado del mar
Ужасы99 мин18+

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Сюжет

Изабель — морской исследователь, работающая в США, серьeзное заболевание которой вынуждает еe покинуть работу. В целях оздоровления она отправляется на остров Чилоэ, и изучая историю своих предков, узнаeт о существовании удивительной легенды про корабль-призрак под названием Калеуче.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb