Калеуче: Зов моря (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Caleuche: El llamado del mar
Ужасы99 мин18+
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Сюжет
Изабель — морской исследователь, работающая в США, серьeзное заболевание которой вынуждает еe покинуть работу. В целях оздоровления она отправляется на остров Чилоэ, и изучая историю своих предков, узнаeт о существовании удивительной легенды про корабль-призрак под названием Калеуче.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ХОРежиссёр
Хорхе
Ольгин
- ЖИАктриса
Жизель
Итье
- ЭПАктёр
Эдуардо
Паксеко
- КСАктриса
Каталина
Сааведра
- МААктёр
Марсело
Алонсо
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Миранда
- ЭЛАктёр
Эрнан
Лакалль
- ЛВАктриса
Лус
Вальдивьесо
- МХАктёр
Матиас
Хара
- ПШАктёр
Пабло
Шварц
- УЭАктёр
Уил
Эдгар
- КГСценарист
Каролина
Гарсия
- ХОСценарист
Хорхе
Ольгин
- МБОператор
Мигель
Банстер
- ХКОператор
Хуан
Карлос Бустаманте