Wink
Фильмы
Какое будущее мы выбираем. Климатический кризис: промедление недопустимо. Кристиана Фигерес
Актёры и съёмочная группа фильма «Какое будущее мы выбираем. Климатический кризис: промедление недопустимо. Кристиана Фигерес»

Актёры и съёмочная группа фильма «Какое будущее мы выбираем. Климатический кризис: промедление недопустимо. Кристиана Фигерес»

Авторы

Кристиана Фигерес

Кристиана Фигерес

Автор

Чтецы

Станислав Концевич

Станислав Концевич

Чтец