Анна, актриса, приходит на пробы к режиссеру, в которого она считает себя влюбленной. От избытка чувств проваливает пробы, но увлекает его на прогулку, а потом и в неожиданно приятный для него вечер в ее компании. Потребность в любви двух одиноких людей запускает механизм чуда, который почему-то не срабатывает. Классическая история о том, что все, что происходит с девушкой, происходит у нее в голове.

