Как жизнь без любви
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Как жизнь без любви

Как жизнь без любви (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Как жизнь без любви
Комедия, Короткометражка22 мин18+

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О фильме

Анна, актриса, приходит на пробы к режиссеру, в которого она считает себя влюбленной. От избытка чувств проваливает пробы, но увлекает его на прогулку, а потом и в неожиданно приятный для него вечер в ее компании. Потребность в любви двух одиноких людей запускает механизм чуда, который почему-то не срабатывает. Классическая история о том, что все, что происходит с девушкой, происходит у нее в голове.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Короткометражка
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.5 IMDb