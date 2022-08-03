Как жизнь без любви (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Как жизнь без любви
Комедия, Короткометражка22 мин18+
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О фильме
Анна, актриса, приходит на пробы к режиссеру, в которого она считает себя влюбленной. От избытка чувств проваливает пробы, но увлекает его на прогулку, а потом и в неожиданно приятный для него вечер в ее компании. Потребность в любви двух одиноких людей запускает механизм чуда, который почему-то не срабатывает. Классическая история о том, что все, что происходит с девушкой, происходит у нее в голове.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама, Короткометражка
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.5 IMDb