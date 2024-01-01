Фильм Как заработать на убийстве

Жизнь супругов Мишеля и Кати давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.



Как заработать на убийстве покупка билетов в кино онлайн