Фильм Как заработать на убийстве
2024, Un ours dans le Jura
Триллер, Комедия18+
О фильме
Жизнь супругов Мишеля и Кати давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФДРежиссёр
Франк
Дюбоск
- ЛМАктёр
Лука
Мелиава
- ЖдАктриса
Жозефин
де Мо
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- ММАктёр
Мехди
Мескар
- ЖЛАктёр
Жан-Луи
Лока
- ЭДАктриса
Эммануэль
Дево
- Актриса
Лор
Калами
- ФДСценарист
Франк
Дюбоск
- СКСценарист
Сара
Камински
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ФДПродюсер
Франк
Дюбоск
- СИПродюсер
Седрик
Иланд
- ДДХудожница
Дафна
Дебуэн
- ИМХудожница
Изабель
Матьё
- ОСМонтажёр
Одри
Симоно
- СГКомпозитор
Сильвен
Голдберг