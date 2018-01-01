Wink
Как заниматься любовью по-английски
Актёры и съёмочная группа фильма «Как заниматься любовью по-английски»

Режиссёры

Том Вон

Tom Vaughan
Режиссёр

Актёры

Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрRichard
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаOlivia
Джессика Альба

Jessica Alba
АктрисаKate
Малкольм Макдауэлл

Malcolm McDowell
АктёрGordon
Дункан Джойнер

Duncan Joiner
АктёрJake
Бен Маккензи

Ben McKenzie
АктёрBrian
Меррин Данги

Merrin Dungey
АктрисаAngela
Фред Меламед

Fred Melamed
АктёрPiggot
Иван Сергей

Ivan Sergei
АктёрTim
Ломбардо Бойяр

Lombardo Boyar
АктёрErnesto

Продюсеры

Грант Крамер

Grant Cramer
Продюсер
Ричард Бартон Льюис

Richard Barton Lewis
Продюсер

Актёры дубляжа

Вячеслав Гиндин

Актёр дубляжа
Светлана Третьякова

Актриса дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Анна Соболева

Актриса дубляжа
Татьяна Антонова

Актриса дубляжа

Художники

Лиззи Гардинер

Lizzy Gardiner
Художница

Монтажёры

Мэтт Фридман

Matt Friedman
Монтажёр

Операторы

Дэвид Тэттерсолл

David Tattersall
Оператор

Композиторы

Стивен Эндельман

Stephen Endelman
Композитор
Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор