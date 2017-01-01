Как встретить праздник не по-детски (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

За пару дней до Нового года Таня случайно узнает, что ее возлюбленный намерен встретить праздник в Париже с новой избранницей. Две недели назад он поручил Тане купить самое красивое платье и пообещал устроить самый крутой Новый год в ее жизни. И вдруг — пропал. Перестал отвечать на звонки. Тан�я решает, во что бы то ни стало встретить праздник вместе со своим избранником, потому что уверена, что обещания нужно выполнять.



Как встретить праздник не по-детски смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.