Как встретить праздник не по-детски
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Как встретить праздник не по-детски

Как встретить праздник не по-детски (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Как встретить праздник не по-детски
Комедии83 мин18+

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Сюжет

За пару дней до Нового года Таня случайно узнает, что ее возлюбленный намерен встретить праздник в Париже с новой избранницей. Две недели назад он поручил Тане купить самое красивое платье и пообещал устроить самый крутой Новый год в ее жизни. И вдруг — пропал. Перестал отвечать на звонки. Таня решает, во что бы то ни стало встретить праздник вместе со своим избранником, потому что уверена, что обещания нужно выполнять.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Как встретить праздник не по-детски»

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