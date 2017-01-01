Как встретить праздник не по-детски (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Как встретить праздник не по-детски
Комедии83 мин18+
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Сюжет
За пару дней до Нового года Таня случайно узнает, что ее возлюбленный намерен встретить праздник в Париже с новой избранницей. Две недели назад он поручил Тане купить самое красивое платье и пообещал устроить самый крутой Новый год в ее жизни. И вдруг — пропал. Перестал отвечать на звонки. Тан�я решает, во что бы то ни стало встретить праздник вместе со своим избранником, потому что уверена, что обещания нужно выполнять.
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Информация
Рейтинг
- ИЛРежиссёр
Игорь
Лебедев
- Актёр
Андрей
Носков
- АПАктриса
Анна
Попова
- ДСАктёр
Дмитрий
Самойлов
- ИБАктёр
Иван
Босильчич
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- ЛСАктриса
Любовь
Соколинская
- СЮАктёр
Сергей
Ююкин
- ПМАктёр
Павел
Мисаилов
- АШАктёр
Александр
Штендлер
- ТСАктриса
Татьяна
Соловьёва
- НКСценарист
Наталья
Корецкая
- ДСПродюсер
Дмитрий
Самойлов
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедев
- АБПродюсер
Анна
Бочкарева
- ССХудожница
Светлана
Синицына
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- ДЕОператор
Дмитрий
Есипов
- ИЛКомпозитор
Игорь
Лебедев