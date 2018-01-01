Как установить границы для ребенка? (фильм, 2018) смотреть онлайн

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Установление границ никогда не вредит психике ребенка. Психике ребенка вредит их отсутствие. Если что-то можно разрешить – разрешите. Если что-то можно дать – дайте! Для чего же нужны границы между родителями и детьми, и как их правильно устанавливать?



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