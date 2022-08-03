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Как соблазнять труднодоступных женщин

Как соблазнять труднодоступных женщин (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, How to Seduce Difficult Women
Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Соблазнение женщины, без сомнения, является настоящим искусством. Нескольким американским неудачникам предстоит шаг за шагом постичь его секреты. И поможет им в этом Филипп — гуру из Франции.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb