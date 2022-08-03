Как это вижу я (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, The Way I See It
Документальный97 мин18+
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О фильме
Уникальный документальный фильм, продюсером которого выступила актриса Лора Дeрн, расскажет о работе Пита Соузы — официального фотографа Белого дома. Соуза запечатлел множество знаковых моментов американской истории, в том числе — президентство Барака Обамы и Рональда Рейгана. Вы не только увидите его этапные снимки, но и узнаете позицию Соузы по многим политическим вопросам из первых уст.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
8.2 IMDb