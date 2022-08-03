Как это вижу я
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Как это вижу я

Как это вижу я (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, The Way I See It
Документальный97 мин18+

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О фильме

Уникальный документальный фильм, продюсером которого выступила актриса Лора Дeрн, расскажет о работе Пита Соузы — официального фотографа Белого дома. Соуза запечатлел множество знаковых моментов американской истории, в том числе — президентство Барака Обамы и Рональда Рейгана. Вы не только увидите его этапные снимки, но и узнаете позицию Соузы по многим политическим вопросам из первых уст.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.2 IMDb