Уникальный документальный фильм, продюсером которого выступила актриса Лора Дeрн, расскажет о работе Пита Соузы — официального фотографа Белого дома. Соуза запечатлел множество знаковых моментов американской истории, в том числе — президентство Барака Обамы и Рональда Рейгана. Вы не только увидите его этапные снимки, но и узнаете позицию Соузы по многим политическим вопросам из первых уст.

