МелодрамаКомедияАндрей ТутышкинВладимир КанторовичЛеонид МалюгинНикита БогословскийИзольда ИзвицкаяАнатолий КузнецовЕвгений СамойловЕвгения МельниковаЕвгений ТетеринВадим ГрачевСергей ЛукьяновЛеонид ПироговНина АгаповаЮрий Леонидов

К Черному морю

