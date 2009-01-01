Journey - Live in Manila (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Live in Manila — двухдисковый видеодиск американской рок-группы Journey, выпущенный 2 октября 2009 года исключительно через Walmart в Северной Америке. На диске, снятом с использованием технологии RED в разрешении 4K, записан концерт группы в Пасае, Филиппины.



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