Jessie J - Live at iTunes Festival (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Джессика Эллен Корниш, известная как Джесси Джей - британская певица и автор песен. После банкротства лейбла Gut Records в самом начале карьеры, певица долгое время имела издательский контракт с Sony/ATV Music, начав писать песни для Криса Брауна, Майли Сайрус и других исполнителей.







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