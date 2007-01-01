Jeff Beck - Live at Ronnie Scott's (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Джефф Бек — настоящая легенда рока. Со времен работы с группой Yardbirds в шестидесятые годы до основания Jeff Beck Group и сольной карьеры, его уникальный стиль игры и постоянное желание открывать новые музыкальные направления и звучания помогли ему завоевать восхищение коллег-музыкантов и обожание миллионов фанатов. В 2007 году Джефф Бек провел серию концертов в знаменитом клубе Ронни Скотта в Лондоне. Спрос на билеты на концерт группы стал чрезвычайно высок, и на каждом выступлении присутствовало множество как фанатов, так и знаменитостей. На некоторых концертах Джефф выступал совместно с Джесс Стоун, Имоджен Хип и Эриком Клэптоном.



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