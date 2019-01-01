Извините, мы вас не застали (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.02019, Sorry We Missed You
Драмы97 мин18+
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Сюжет
Обычная британская семья оказывается в плачевном положении после финансового кризиса 2008 года. Муж-строитель теряет работу и, продав автомобиль жены, покупает фургон, чтобы устроиться в службу доставки. Жесткий контроль хозяина фирмы, хамство клиентов, 14-часовой рабочий день — всe это превращает в ад жизнь мужчины и его домочадцев.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, Бельгия
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КЛРежиссёр
Кен
Лоуч
- КХАктёр
Крис
Хитчен
- ДХАктриса
Дэбби
Ханивуд
- ЧРАктёр
Чарли
Ричмонд
- ШДАктриса
Шила
Данкерли
- МПАктёр
Макси
Питерс
- ПЛСценарист
Пол
Лаверти
- РОПродюсер
Ребекка
О’Брайэн
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- ДСХудожница
Джо
Слэйтер
- ДММонтажёр
Джонатан
Моррис
- РРОператор
Робби
Райан
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон