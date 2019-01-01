Извините, мы вас не застали
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Извините, мы вас не застали

Извините, мы вас не застали (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Sorry We Missed You
Драмы97 мин18+

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Сюжет

Обычная британская семья оказывается в плачевном положении после финансового кризиса 2008 года. Муж-строитель теряет работу и, продав автомобиль жены, покупает фургон, чтобы устроиться в службу доставки. Жесткий контроль хозяина фирмы, хамство клиентов, 14-часовой рабочий день — всe это превращает в ад жизнь мужчины и его домочадцев.

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Информация

Страна
Франция, Великобритания, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb