Изумрудный город
Актёры и съёмочная группа фильма «Изумрудный город»

Режиссёры

Майкл Дженкинс

Michael Jenkins
Режиссёр

Актёры

Джон Харгривз

John Hargreaves
АктёрColin Rogers
Мишель Торрес

Michelle Torres
АктрисаKath Mitchell
Крис Хейвуд

Chris Haywood
АктёрMike McCord
Николь Кидман

Nicole Kidman
АктрисаHelen McCord
Робин Невин

Robyn Nevin
АктрисаKate Rogers
Николас Хэммонд

Nicholas Hammond
АктёрIan Wall
Элла Скотт

Ella Scott
АктрисаPenny Rogers
Деннис Миллер

Dennis Miller
АктёрMalcolm Bennett
Рут Крэкнелл

Ruth Cracknell
АктрисаElaine Ross
Хейдон Сэмюэлс

Haydon Samuels
АктёрSam Rogers

Сценаристы

Дэвид Уильямсон

David Williamson
Сценарист

Продюсеры

Джоан Лонг

Joan Long
Продюсер

Художники

Энтони Джонс

Anthony Jones
Художник
Оуэн Уильямс

Owen Williams
Художник

Монтажёры

Нил Тампстон

Neil Thumpston
Монтажёр

Композиторы

Крис Нил

Chris Neal
Композитор