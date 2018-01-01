Изумрудный город (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Emerald City
Драма, Комедия16+
О фильме
Пара переезжает из Мельбурна в Сидней и вскоре их завлекает яркий свет большого города. Колин, муж-сценарист, поддается соблазну своего редактора и влюбляется в девушку своего партнера по сценарию, в то время как жена Колина, Кейт, начинает терять свои идеалы в новом мире мошенников и циников.
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майкл
Дженкинс
- ДХАктёр
Джон
Харгривз
- МТАктриса
Мишель
Торрес
- КХАктёр
Крис
Хейвуд
- Актриса
Николь
Кидман
- РНАктриса
Робин
Невин
- НХАктёр
Николас
Хэммонд
- ЭСАктриса
Элла
Скотт
- ДМАктёр
Деннис
Миллер
- РКАктриса
Рут
Крэкнелл
- ХСАктёр
Хейдон
Сэмюэлс
- ДУСценарист
Дэвид
Уильямсон
- ДЛПродюсер
Джоан
Лонг
- ЭДХудожник
Энтони
Джонс
- ОУХудожник
Оуэн
Уильямс
- НТМонтажёр
Нил
Тампстон
- КНКомпозитор
Крис
Нил