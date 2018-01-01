Изумрудный город (фильм, 1988) смотреть онлайн

Изумрудный город
1988, Emerald City
Драма, Комедия16+

Пара переезжает из Мельбурна в Сидней и вскоре их завлекает яркий свет большого города. Колин, муж-сценарист, поддается соблазну своего редактора и влюбляется в девушку своего партнера по сценарию, в то время как жена Колина, Кейт, начинает терять свои идеалы в новом мире мошенников и циников.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма

