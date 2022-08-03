Изменой не считается
Wink
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Изменой не считается

Изменой не считается (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.92016, Permitidos
Мелодрама, Комедия98 мин18+

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О фильме

История о современной паре, которая в шутку выбирает себе знаменитую звезду, ночь с которой не будет считаться изменой. Но не ожидали герои встретить своих кумиров так скоро...

Страна
Аргентина
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb