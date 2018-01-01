Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Изгои»

Режиссёры

Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Режиссёр

Актёры

Гленн Уитроу

Glenn Withrow
АктёрTim Shepard
Эмилио Эстевес

Emilio Estevez
АктёрTwo-Bit Matthews
Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрDallas Winston
Ральф Маччио

Ralph Macchio
АктёрJohnny Cade
Си Томас Хауэлл

C. Thomas Howell
АктёрPonyboy Curtis

Сценаристы

С.Э. Хинтон

S.E. Hinton
Сценарист
Кэтлин Роуэлл

Kathleen Rowell
Сценарист

Продюсеры

Грэй Фредериксон

Gray Frederickson
Продюсер
Фред Рус

Fred Roos
Продюсер
Джан-Карло Коппола

Gian-Carlo Coppola
Продюсер
Ким Обри

Kim Aubry
Продюсер

Художники

Дин Тавуларис

Dean Tavoularis
Художник
Гари Феттис

Gary Fettis
Художник

Монтажёры

Роб Бонз

Rob Bonz
Монтажёр
Энн Гурсо

Anne Goursaud
Монтажёр
Мелисса Кент

Melissa Kent
Монтажёр

Композиторы

Кармине Коппола

Carmine Coppola
Композитор